La Defensoría del Pueblo, realizó un operativo en la Municipalidad Distrital de Cayna, en la provincia de Ambo, y advirtió que no cuenta con instancia de concertación de Demuna acreditada ante el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), entre otras deficiencias, para la lucha contra la violencia hacia la mujer, niños y adolescentes.

Operativo

La Defensoría del Pueblo, advirtió una serie de deficiencias que vulneran el cumplimiento de las políticas públicas de defensa de los derechos de los grupos más vulnerables de la población, una de las problemáticas detectadas fue que, pese a que la Ley N º 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la comuna no ha conformado aún la instancia de concertación local para la lucha contra dicha problemática.

Como consecuencia, evidenció que el distrito de Cayna no cuenta actualmente con un reglamento ni plan de trabajo para la lucha contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar. Otro aspecto advertido en la supervisión fue que la comuna no cuenta con una Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente (Demuna). “Si bien existe un responsable del área, aún no se ha oficializado la creación de esta dependencia como un órgano adscrito al municipio, por ende, no cuenta con la acreditación respectiva del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)”, manifestó la defensora, Lizbeth Yllanes.

Además, encontraron que la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped) del municipio de Cayna carece de un registro actualizado de las y los ciudadanos con discapacidad que residen en el distrito y que tampoco cuenta con un reglamento vigente que regule las audiencias públicas de rendición de cuentas.

Tras estos hallazgos, instó a las autoridades del municipio de Cayna a disponer la conformación inmediata de la instancia distrital de concertación para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar y proceder a la elaboración y posterior aprobación de su reglamento y plan de trabajo. La jefa de la sede defensorial en la región, Lizbeth Yllanes, indicó también que han requerido iniciar el proceso de acreditación de la Demuna ante el MIMP, a fin de que pueda intervenir en los procedimientos por riesgo de desprotección familiar.

