Accidente de tránsito de varios vehículos deja un fallecido en las rutas de Huánuco

El alcalde del distrito de Amarilis, Roger Hidalgo Panduro, lamentó que la realización del evento “Viva Huánuco”, el pasado 12 de agosto en el complejo deportivo de Paucarbamba, sin autorización municipal, esté generando una sensación de desgobierno y fomentando la informalidad.

“Es lamentable que se genere un aura de desgobierno, como si cualquiera pudiera hacer lo que le da la gana. Eso no está bien. Las autoridades hemos sido elegidas para respetar las normas y las leyes. Si en el pasado se actuó con desorden, en esta gestión (2023-2026) estamos ordenando la casa y generando oportunidades para todos”, expresó el alcalde.

Hidalgo subrayó que su administración no está en contra de emprendedores ni empresarios, y destacó que el lema de su gestión es “Amarilis: digital, ecológico y emprendedor”, en referencia a un modelo de desarrollo sostenible y formal.

El burgomaestre criticó que los organizadores del evento solo hayan presentado una solicitud informal, acompañada de un FUT (Formato Único de Trámite) y la copia del DNI de un joven, a quien calificó de irresponsable. “Tuvo tiempo de hacer los trámites y no lo hizo. No se puede gobernar así, sin criterios claros”, afirmó.

Asimismo, informó que el evento fue sancionado con dos multas de media UIT cada una y se levantaron actas con presencia del Ministerio Público y la Prefectura. “Con estas acciones estamos dando un mensaje peligroso: que cualquiera puede venir a hacer lo que quiera. Eso es inaceptable”, advirtió.

“Estoy sorprendido con este evento que debió realizarse en el Club Lawn Tennis el 10 de agosto, al no cumplir con los permisos y pagos de última hora decidieron hacerlo en la calle tomando el nombre de los emprendedores y finalmente en el complejo deportivo sin contar con las autorizaciones. No estoy contra los artistas ni emprendedores, se tiene que respetar las normas y leyes”, concluyó.