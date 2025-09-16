Advierten deficiencias en ejecución de la Alameda de Tingo María

El alcalde del distrito de Amarilis, Roger Hidalgo Panduro, confirmó que llegó a un acuerdo extrajudicial con la familia del adulto mayor de 78 años de edad que resultó herido tras ser impactado por la camioneta del burgomaestre cuando estacionaba frente a la comuna.

“Es lamentable lo que ha sucedido, yo estoy muy apenado, fue un accidente u hecho fortuito nadie sale a la calle a atropellar personas, si eso hubiera sucedido las consecuencias serían fatales”, refiere el alcalde, tras comentar que cuando conducía su vehículo al voltear para estacionarse en la comuna la parte posterior del vehículo chocó contra el adulto mayor y al advertir este hecho inmediatamente lo auxilio.

“La familia ha entendido eso, llegamos a un buen acuerdo, pero no puedo dar a conocer el monto [de la transacción]. La familia ha decidido guardar reserva. Jamás voy a abandonar a una persona en peligro”, aseguró el burgomaestre, quien lamentó el accidente. Asimismo, sostuvo que tras revisar las cámaras de seguridad se determinó que hubo negligencia de ambas partes.

HECHO

El hecho ocurrió el pasado jueves, cuando el alcalde retrocedía su vehículo en la puerta de la municipalidad. Hidalgo auxilió al anciano llevándolo hacia el hospital Hermilio Valdizán y luego a la Clínica Huánuco, donde permanece internado hasta la fecha.