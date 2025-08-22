La noche del miércoles el alcalde de Huánuco Antonio Jara Gallardo denunció que desconocidos realizaron “pintas extrañas” en la vereda del frontis del portón de acceso al pasaje donde está su casa, en la cuadra 3 del jirón Crespo y Castillo.

La figura de un triángulo con un círculo en el centro y la inscripción “E4” elaboradas con tinta de color rojo hicieron preocupar al alcalde, que inmediatamente lo interpretó como una amenaza. “Esta pinta justo aparece el día que tenemos tres atentados contra nuestros inspectores. No creo que sea coincidencia”, señaló.

Lo más alarmante, dijo el alcalde, es que en la Comisaría de Huánuco no lo atendieron cuando quiso denunciar estos hechos, argumentando que no había personal policial disponible. Ante esta negativa buscó reunirse con el jefe de la Región Policial, pero no lo atendieron debido a que estaba ocupado, ahora espera la llamada del jefe..

“Estoy mortificado con la actitud de la Policía. Si así me tratan a mí que soy autoridad, cómo será con el ciudadano común. Voy a esperar que el general tenga la dignidad de llamarme para coordinar este tema”, expresó el alcalde.