El alcalde de la Municipalidad Distrital de Jacas Chico, Marco Antonio Ventura Echevarría, fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión efectiva tras ser hallado culpable del delito de peculado doloso por apropiación, en agravio de la municipalidad que dirigía.

La sentencia también dispone el pago de una reparación civil superior a 67 mil soles, la inhabilitación por diez años para ejercer función pública y el cumplimiento de 242 días-multa, equivalentes a más de 3 mil 300 soles.

El caso fue investigado por el fiscal adjunto provincial Rómulo Yeltsin Gabriel Espinoza, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco, quien logró demostrar que el alcalde utilizó su cargo para exigir pagos indebidos a un concesionario municipal.

Billetes marcados y operativo anticorrupción

La investigación se inició tras la denuncia verbal del empresario Eliseo Calixto, concesionario del hotel y restaurante municipal San Cristóbal. Según el denunciante, el alcalde le exigía 500 soles mensuales para permitirle continuar con la concesión del local, de propiedad municipal.

El 3 de junio de 2023, durante un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Policía Anticorrupción, Marco Ventura fue intervenido en el recreo Tradiciones Huanuqueñas, donde fue sorprendido con billetes previamente marcados y fotocopiados, entregados momentos antes por el empresario.

Abuso de poder y falta de autorización municipal

Durante el juicio oral, el Ministerio Público acreditó que el alcalde alquiló verbalmente el hotel y restaurante municipal sin autorización del concejo municipal. Inicialmente, el monto acordado fue de 800 soles por dos meses de prueba, pagos que el empresario cumplió en su totalidad.

Posteriormente, el alcalde incrementó la exigencia económica en 500 soles adicionales, pese a que el concesionario se negó a seguir pagando sobornos y solicitó un contrato formal con la municipalidad. Ante esta negativa, Ventura lo habría amenazado con desalojarlo del local, llegando incluso a afirmar: “Yo soy la municipalidad”.