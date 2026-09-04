Dos detenidos por droga durante operativo policial en Aparicio Pomares

Un camión cisterna se volcó en el sector León Pampa (Chinchao), a la altura del kilómetro 89.600 de la carretera Huánuco–Tingo María, provocando el derrame de aproximadamente 10 mil galones de diésel. Parte del combustible alcanzó el río Chinchao, que desemboca en el río Huallaga, generando gran preocupación debido a que los pobladores ya reportaron la presencia de peces muertos a lo largo del cauce.

Ante este desastre, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) inició acciones de supervisión y toma de muestras de agua y sedimentos para medir el impacto. Asimismo, el organismo verifica las labores de limpieza de la empresa responsable del transporte, la cual activó su plan de contingencia para recuperar el hidrocarburo.

Por su parte, el biólogo Carlos Álvarez Janampa, docente de la UNAS, calificó el hecho como un “ecocidio” debido a la grave alteración del ecosistema acuático. El especialista advirtió del peligro para la salud pública y recomendó prohibir la pesca, comercialización y consumo de peces de este río hasta que se descarte la contaminación de forma oficial.