Personal del Escuadrón Verde – TERNA Huánuco intervino y detuvo a dos personas presuntamente involucradas en el delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas – microcomercialización de drogas, durante el operativo policial denominado “Cordillera Blanca”.

La intervención se realizó en las inmediaciones del P.J. Aparicio Pomares, comité 8, frente a las escaleras de Pomares, en Huánuco. Según información policial, los agentes observaron a un hombre y una mujer en el interior de uno de los ambientes de un predio aparentemente deshabitado.

Los intervenidos fueron identificados como Mariza S. M. (54) y Juan Joel B. B. (19). Tras consultar sus identidades en el sistema policial E-SINPOL, se verificó que ambos no registraban requisitorias vigentes.

HALLAN KETE

Durante las diligencias, los agentes solicitaron a Juan Joel B. B. que exhibiera voluntariamente sus pertenencias. En su poder encontraron un envoltorio de papel cuadriculado blanco, de forma rectangular y tipo “kete”, que contenía una sustancia parduzca pulverulenta que sería, presuntamente, alcaloide de cocaína. También se le incautó un teléfono celular marca Redmi, de color negro.

Posteriormente, los policías realizaron un registro del ambiente donde se encontraban los intervenidos. Debajo de un colchón de color plomo hallaron una bolsa de polietileno transparente que contenía 75 envoltorios de papel blanco, también con forma rectangular tipo “kete”, en cuyo interior había una sustancia parduzca pulverulenta que sería, presuntamente, alcaloide de cocaína.

Durante el registro personal de Mariza S. M. no se encontraron sustancias ni otros bienes presuntamente ilícitos.

Ante estos hallazgos, ambos fueron detenidos por encontrarse presuntamente involucrados en el delito de tráfico ilícito de drogas, en la modalidad de microcomercialización de drogas. El hecho fue comunicado al representante del Ministerio Público, quien tomó conocimiento de la intervención y de las diligencias realizadas.

Finalmente, los detenidos fueron trasladados a la Comisaría PNP Huánuco, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y diligencias conforme a ley.