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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que 2878 personas con discapacidad están habilitadas para ejercer su derecho al voto en la jurisdicción de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huánuco, durante las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, que se desarrollarán el próximo domingo 4 de octubre.

Según el padrón electoral, 2087 personas con discapacidad están habilitadas para votar en la provincia de Huánuco, con mayor concentración en los distritos de Huánuco y Amarilis. En la provincia de Pachitea se registra un total de 454 electores, principalmente en los distritos de Panao y Molino. En tanto, la provincia de Ambo cuenta con 337 ciudadanos con discapacidad habilitados para sufragar, distribuidos principalmente en los distritos de Ambo y Conchamarca.

Con el objetivo de garantizar una participación electoral plena y en condiciones adecuadas, la ONPE, a través de la ODPE Huánuco, implementará medidas de accesibilidad en los locales de votación, tomando en cuenta las características de cada establecimiento y las necesidades de los electores.

MESAS EN EL PRIMER PISO

Entre las medidas previstas se encuentra la instalación de mesas de sufragio en los primeros pisos o en zonas cercanas a los accesos principales. Asimismo, se habilitarán módulos temporales para atender a personas con movilidad reducida o discapacidad temporal. Los locales contarán también con señalización accesible y personal capacitado para brindar orientación y facilitar el desplazamiento de los electores.

Las personas con discapacidad que lo requieran recibirán atención preferente durante la jornada electoral. Del mismo modo, los electores con discapacidad visual podrán ingresar a la cámara secreta acompañados por una persona de su confianza, de acuerdo con las disposiciones electorales vigentes.

“Estamos adoptando las medidas necesarias para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al voto en condiciones adecuadas y con las facilidades que requieran. Continuaremos fortaleciendo la orientación y atención para promover su participación en igualdad de condiciones durante las ERM 2026”, señaló el jefe de la ODPE Huánuco, Iván Sánchez Araujo.

Para estos comicios, la ODPE Huánuco prevé instalar 1193 mesas de sufragio en 171 locales de votación, donde están habilitados para votar 344 851 electores de su jurisdicción.

De esta manera, la ONPE reafirma su compromiso con la promoción de elecciones inclusivas y accesibles, mediante la implementación de condiciones que permitan a las personas con discapacidad ejercer su derecho al sufragio de manera autónoma, segura y adecuada durante la jornada electoral del 4 de octubre.