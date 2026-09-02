Fiscalía investiga presunta receptación aduanera de celulares y accesorios en Huánuco

El Poder Judicial dicto nueve meses de prisión preventiva contra Alejandro Bautista, de 43 años, investigado por la presunta comisión del delito de violación de la libertad sexual, en la modalidad de violación de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento.

El presunto agraviado, de 36 años, presenta discapacidad intelectual severa y trastornos del desarrollo del lenguaje y del habla. Los hechos materia de investigación habrían ocurrido la noche del 7 de mayo de 2026, en un terreno de cultivo de maíz ubicado cerca de una quebrada del centro poblado San José de Tambo, en el distrito de Santa María del Valle, provincia de Huánuco.

Durante la audiencia judicial, el fiscal provincial James Junior Lurita Moreno sustentó el requerimiento de prisión preventiva contra Bautista, quien permanece detenido desde que se conocieron los hechos.

LO REDUJO

De acuerdo con la investigación fiscal, el investigado habría reducido por la fuerza al presunto agraviado y lo habría trasladado hasta el terreno de cultivo, donde presuntamente lo maniató. El hecho habría ocurrido alrededor de las 9:00 de la noche, cuando el hombre retornaba solo a su vivienda luego de acudir a la localidad de Choquecancha para presenciar un campeonato deportivo.

Entre los principales elementos de convicción presentados por el Ministerio Público se encuentran el certificado médico legal, la entrevista realizada al presunto agraviado y el reconocimiento del lugar donde habrían ocurrido los hechos.

Según la investigación, al día siguiente, el presunto agraviado comunicó lo sucedido a su hermana, quien posteriormente presentó la denuncia ante las autoridades. La prisión preventiva permitirá que continúen las diligencias destinadas a esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.