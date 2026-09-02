La Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco dispuso iniciar una investigación por un plazo de 30 días naturales para esclarecer la presunta comisión de delitos aduaneros, en agravio del Estado. El caso involucra a Ruly M., Marco S., Gisela R. y a quienes resulten responsables.

Aunque permanecen en libertad, los investigados deberán acreditar la procedencia legal de la mercadería de origen extranjero que agentes de la Policía Nacional y personal de Aduanas hallaron en el interior de tres establecimientos comerciales de la ciudad de Huánuco.

El primer local fue intervenido el 27 de agosto, en la cuadra cinco del jirón Crespo y Castillo. Durante la diligencia, las autoridades encontraron diversos teléfonos celulares iPhone de los modelos 12, 13, 14, 15 y 16 Pro Max, además de audífonos AirPods Pro 3 y otros accesorios tecnológicos que se encontraban exhibidos para la venta al público.

PROCEDENCIA DESCONOCIDA

Durante el operativo de control aduanero, el investigado presentó una factura electrónica que, preliminarmente, no acreditaría la procedencia legal de la mercadería. Ante esta situación, los productos fueron inmovilizados e incautados conforme a ley.

Los otros dos establecimientos, bajo la conducción de Marco Sánchez y Gisela Ramírez, respectivamente, se encuentran ubicados en la cuadra nueve del jirón Huallayco. En ambos locales fueron halladas cajas que contenían teléfonos celulares, audífonos y diversos accesorios tecnológicos de procedencia extranjera.

Durante la revisión documentaria, el personal aduanero no habría podido acreditar la procedencia legal de la mercadería, cuyo valor superaría las cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

De acuerdo con la tipificación fiscal, los investigados serían materia de investigación por la presunta comisión del delito de receptación aduanera.

Las diligencias fueron realizadas por los fiscales adjuntos provinciales de la Fiscalía Especializada de Prevención del Delito, Cinthia Pilar Rojas Tamara y Jimy Percy Matías Espinoza. Posteriormente, el caso fue derivado a la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.