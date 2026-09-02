Coordinan con Fuerzas Armadas y PNP acciones de seguridad para las elecciones 2026 en Yarowilca

Dos hombres, ambos con impactos de proyectil de arma de fuego (PAF) y las manos atadas, fueron hallados sin vida en el caserío Santa Rocío, distrito y provincia de Puerto Inca, en Huánuco. Según fuentes policiales, durante la mañana de este martes 1 de septiembre se realizó el levantamiento de los cuerpos. El caso es investigado como un presunto homicidio.

De acuerdo con información preliminar, el hallazgo se produjo en la quebrada Shebonya, a la altura del río El Venado. Versiones atribuidas a pobladores de la zona señalan que el hecho podría estar relacionado con actividades de minería ilegal, debido a la presunta presencia de dragas en el sector. Esta posible vinculación, sin embargo, aún no ha sido corroborada por las autoridades.

EVIDENCIAS

Fuentes policiales informaron que, durante el registro de uno de los fallecidos, se hallaron dos municiones para escopeta con la inscripción “ARMUSA 16” en el bolsillo derecho. Este elemento será materia de evaluación durante las investigaciones y, por sí solo, no permite determinar las circunstancias de las muertes ni establecer una eventual relación de las víctimas con alguna actividad ilícita.

Personal policial del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Puerto Inca, al mando del capitán PNP Roberto Carlos Ortiz Rodríguez, realizó las diligencias correspondientes y comunicó el caso a Jerson Anthony Gonzales Lozano, fiscal adjunto de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puerto Inca.

Al cierre de este reporte, ambos hombres permanecían sin ser identificados. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Pucallpa, donde se realizarán las diligencias de ley, entre ellas los procedimientos destinados a determinar las causas de muerte y establecer la identidad de las víctimas