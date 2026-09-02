UNHEVAL distingue a Samuel Armando Cardich Ampudia con el Doctor Honoris Causa

La ODPE Yarowilca inició las coordinaciones de seguridad con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) para garantizar el desarrollo normal de las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre de 2026. Con este fin, la jefa de la entidad se reunió con altos mandos del Ejército y de la Región Policial Huánuco el pasado 26 y 28 de agosto.

Los encuentros sirvieron para planificar el resguardo dentro y fuera de los locales de votación, así como el despliegue del material electoral, priorizando las zonas de difícil acceso. La distribución de los efectivos se adaptará a las necesidades de cada distrito, sumando las propuestas de ambas instituciones para fortalecer el orden de la jornada.

Estas acciones son clave debido a la extensión territorial de la ODPE Yarowilca, que abarca 15 distritos y 17 centros poblados en Yarowilca y Lauricocha. Para estos comicios se instalarán 47 locales de votación y 190 mesas, donde un total de 51,540 electores estarán habilitados para sufragar.