Recientemente la Contraloría General de la Republica recomendó a la Municipalidad Provincial de Huánuco tomar acciones correctivas ante el incumplimiento en el plazo para la construcción de reductores de velocidad en zonas escolares. El incumplimiento de la empresa a cargo podría generar la inaplicación de penalidades.

Según el informe de visita de control evaluado del 16 al 29 de mayo, detalla que la comuna contrato la construcción de 27 reductores de velocidad, también conocidos como rompemuelles o gibas, a fin de fortalecer la seguridad vial en 11 zonas escolares, pero, la ejecución no se cumplió dentro de los 20 días calendario según el contrato.

INCUMPLIMIENTO DE METAS

La elaboración de estos reductores inició el 8 de mayo, y según el contrato definieron pagos periódicos, por lo que en los primeros diez días debieron entregar la gibas en seis colegios, sin embargo, durante la inspección física advirtieron que no habían pintados los cruceros peatonales y los reductores, no se habían instalado rejillas, tampoco las señales verticales que son a base de tubos metálicos no tenían la señal de tránsito.

Asimismo, a los 20 días, debieron entregar el resto de reductores en otros cinco colegios, encontrándose también trabajos inconclusos por la falta de instalación de rejillas metálicas, señales horizontales sin pintar y algunos con desgaste y rejillas instaladas presentaban deformaciones.

En algunas zonas no se pintaron las líneas al borde de la calzada y en otros se pintaron incorrectamente, además, no se fijaron de forma correcta en la vereda señales verticales de tránsito, reductores trapezoidales con grietas, entre otros trabajos incompletos y deficientes.

COSTÓ UN DINERAL, PERO...

El contrato fue firmado por un monto de S/ 390 000 donde establecieron la ejecución de reductores de velocidad en forma trapezoidal, y la instalación de señales de tránsito y peatonal, debiendo culminar el 28 de mayo pasado, sin embargo, se evidenció incumplimiento contractual y trabajos al margen de los establecido en el contrato, por lo que esta situación podría generar el pago por trabajos no culminados y la inaplicación de penalidades.