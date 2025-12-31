Responsabilidad penal a gobernador Pulgar por millonaria compra de maquinaria

Por el trabajo articulado y multisectorial desarrollado durante el 2025 en la prevención y control del dengue, en el marco del Plan Nacional de Prevención y Control del Dengue, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Huánuco otorgó un reconocimiento a la Municipalidad Distrital de Amarilis.

La ceremonia contó con la participación del equipo EGI Dengue y de los distintos componentes de la estrategia de Metaxénicas, entre ellos Laboratorio, Epidemiología, Promoción de la Salud, Salud de las Personas y la Oficina de Comunicaciones.

El reconocimiento fue entregado por el director regional de Salud, Gustavo Barrera, al alcalde distrital de Amarilis, Roger Hidalgo , quien agradeció la distinción y reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de prevención y control del dengue en su jurisdicción.

Entre los principales logros alcanzados por la municipalidad durante el 2025 destacan la ejecución de nueve campañas de recojo de inservibles; la realización de 21 capacitaciones dirigidas a serenos y policías; la formación de 962 docentes; la organización de 22 concursos interescolares; ocho fiscalizaciones a cementerios; y 54 capacitaciones dirigidas a otros actores sociales, etc.