Con la presencia del alcalde distrital Roger Hidalgo y el gobernador regional de Huánuco, pusieron en marcha la construcción de tres importantes infraestructuras deportivas en el distrito de Amarilis. Estas obras serán financiadas por el Gobierno Regional de Huánuco (GRH), con una inversión total de S/ 2 millones 487 mil 865.75.

Los proyectos se ubicarán en distintas zonas del centro poblado San Luis: Losa deportiva “Callao”, en el sector 1 (inversión: S/ 852 046.22); Parque del Paradero 12, en el sector 2 (inversión: S/ 829 187.99) y losa deportiva “María Parado de Bellido”, en los sectores 4 y 5 (inversión: S/ 806 622.54).

Estas obras son fruto de un convenio interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Amarilis y el GRH, el cual asumió la ejecución de los proyectos luego de recibir la documentación correspondiente por parte de la comuna local.

“Estamos construyendo el distrito de Amarilis todos los días. Es la primera vez que en esta parte de Huánuco se invierten más de 200 millones de soles gracias a la gestión regional. Ya entregamos la avenida Perú por más de 22 millones, que une los cinco sectores de San Luis. También hemos ejecutado pistas y veredas en los sectores 1, 2 y 3, y ahora ingresamos al sector 4. Hoy damos inicio a estos polideportivos, que contarán con grass sintético, iluminación, cerco perimétrico, tribunas y juegos recreativos”, señaló el alcalde Hidalgo.