Un paso trascendental hacia la modernización de la seguridad ciudadana, da la La Municipalidad Distrital de Amarilis, convirtiéndose en la primera municipalidad del Perú y del centro oriente del país en incorporarse al Sistema Nacional de Videovigilancia Inteligente – Nube Privada PNP, una innovadora plataforma tecnológica impulsada a nivel nacional para fortalecer la lucha contra el delito.

A través de esta integración, las 74 cámaras operativas del distrito —entre ellas 54 cámaras PTZ, 10 panorámicas, 5 fijas con reconocimiento facial y 5 con detección automática de placas (LPR)— pasarán a formar parte de una red interconectada con los sistemas de la Policía Nacional del Perú, lo que permitirá una respuesta más rápida y coordinada ante cualquier incidente.

Asimismo, los 15 botones de pánico plenamente operativos estarán vinculados a la misma red de monitoreo, garantizando alertas inmediatas, identificación facial, lectura de placas vehiculares y comunicación directa con la PNP.

El sistema, alojado en una nube privada de alta seguridad, permitirá la creación de un Data Center especializado para el almacenamiento y análisis de información en tiempo real, elevando los estándares de seguridad y control en Amarilis.

“Amarilis vuelve a marcar un precedente en el país. Somos pioneros en sumarnos a este proyecto nacional porque creemos que la tecnología debe estar al servicio de la seguridad de nuestro pueblo. Estamos dando un paso firme hacia un distrito más seguro, moderno e interconectado, donde el ciudadano se sienta protegido y acompañado”, afirmó el alcalde Roger Hidalgo Panduro.

También señaló que esta acción responde a la visión de convertir a Amarilis en un modelo de gestión moderna y eficiente. “La seguridad no se improvisa, se planifica y se construye con visión. Este avance demuestra que cuando hay voluntad política y gestión, los resultados se hacen visibles”, subrayó.