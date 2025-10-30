Por unanimidad fue aprobado por el Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Amarilis el inicio del proceso de privatización de los centros de abastos públicos de propiedad de la comuna local.

La decisión fue tomada durante una sesión de concejo desarrollada en presencia de los representantes de las diversas asociaciones de comerciantes, quienes solicitaron la incorporación de importantes modificaciones al Reglamento de Privatización de la Municipalidad Distrital de Amarilis.

Entre los principales acuerdos figura que la primera opción de compra (venta directa) sea otorgada a los actuales conductores de los puestos, debidamente notificados en un plazo de 30 días, luego de realizada la tasación por la Comisión Nacional de Tasaciones (CONATA).

En caso de que los comerciantes no acepten esta opción, los puestos serán sometidos a subasta pública, conforme a lo establecido en la Ley n.° 26569, Ley de Privatización de Mercados Públicos.

La sesión fue presidida por el alcalde distrital Roger Hidalgo, quien también dispuso la incorporación de los regidores municipales como miembros fiscalizadores del proceso, medida que fue aprobada por unanimidad y celebrada por los comerciantes asistentes.

Actualmente, la Comisión de Privatización de los Mercados Públicos de Amarilis trabaja en el saneamiento físico-legal de los centros de abastos, etapa previa indispensable para la ejecución del proceso.

“Este avance ha sido posible gracias a la disposición de los comerciantes y sus dirigentes, además de la voluntad política del alcalde desde el inicio de la gestión”, destacó Roger Hidalgo al término de la sesión.