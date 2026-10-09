Huánuco: ODPE culmina procesamiento del 100 % de actas de las ERM 2026

Efectivos del Patrullaje Integrado de Seguridad Ciudadana, conformado por agentes de Serenazgo de Amarilis y la Policía Nacional del Perú (PNP), brindaron auxilio a un ciudadano que habría sido agredido al interior de una discoteca ubicada en el sector de Los Portales.

Debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, el ciudadano fue trasladado de inmediato al Centro de Salud Perú Corea para recibir atención médica. Sin embargo, poco después llegaron sus familiares y decidieron retirarlo del establecimiento, pese a las recomendaciones del personal de salud.

El hecho fue comunicado a la Policía Nacional del Perú, cuyos agentes realizarán las diligencias correspondientes a fin de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la presunta agresión y determinar las responsabilidades que correspondan.