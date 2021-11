Un presunto caso de corrupción aqueja, nuevamente, a la actual gestión del alcalde de la Municipalidad Provincial de Huánuco, José Luis Villavicencio Guardia. En esta oportunidad, la responsabilidad recae en la gerencia de Desarrollo Social, bajo la dirección de Juan José Alva Leandro, por presuntamente sobrevolar el importe de la compra de productos ortopédicos destinados a la Oficina Municipal de la Persona con Discapacidad (OMAPED).

De acuerdo al informe N° 082-2019-MPH, al cual accedió Diario Correo, se comprobó que, el 26 de noviembre del 2019, el ex subgerente de Desarrollo Social, Rodolfo Salazar Cañoli, solicitó mediante un documento al entonces titular de gerencia de la comuna provincial, Juan José Alva Leandro, rectificar la orden de compra 000874, ante la existencia de un sobrecosto de los materiales ortopédicos.

Sin embargo, luego que Salazar Cañoli presentará la observación ante sus superiores, extrañamente fue removido del cargo, según indican nuestras fuentes.

“La subgerencia no se encuentra conforme con el importe de la compra, apreciándose una variedad de precios”, se lee en el informe.

La MPH adquirió 150 bastones a S/32.00 por unidad, dando un total de S/4,800.00; 15 muletas a S/120.00 por unidad, todo a S/1,800.00; 15 andadores a S/110.00, todo a S/1,650.00; 15 batones guía a S/50.00 la unidad, dando un total de S/750.00. Sumado todo ello llegó a costar 9 mil soles.

No obstante, tras comparar dichos precios en otra tienda comercial, según detalla el cuadro comparativo de la subgerencia de Desarrollo Social, cuya proforma de precios reveló que existe una diferencia de ahorro de S/2,940.00.

En dicha proforma, 150 bastones costaban a S/25.00 por unidad, dando un total de S/3,750.00; 15 muletas a S/47.00 la unidad, todo a S/705.00; 15 andadores a S/75.00 cada uno, todo a S/1,125.00; 15 bastones guía a S/32.00 por unidad todo a S/480.00.

La suma total de todo fue de S/6,060.00; es decir, 2 mil 940 soles menos que el precio adquirido inicialmente.

Al respecto, el actual gerente de Desarrollo Social, José Grabriel Caldas, dijo no tener conocimiento del tema. “Toda información del 2019 no obra en mi poder”, expresó Gabriel Caldas, tras consultado por la prensa respecto a este tema en particular.