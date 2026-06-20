El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pichanaqui, a cargo de la fiscal provincial Patricia Ángela Toribio Rivera, logró que se dicte 4 meses de prisión preventiva contra Diego Fabricio Yauri Gamarra (20), investigado por el presunto delito de parricidio en agravio de su madre, Alicia Jenny Gamarra Túpac Yupanqui (52).

Según la tesis fiscal, el 2 de junio de 2026, Diego Yauri compró una soguilla y guantes negros para viajar desde Huancayo hacia Pichanaqui con la consigna de asesinar a su progenitora. Antes de arribar, pidió a su padre no ir a la vivienda aduciendo que dialogaría con ella. Al llegar al inmueble, solicitó ingresar y, tras una breve discusión, entabló una conversación con la víctima.

A las 02:05 h del 3 de junio de 2026, el imputado manifestó que volvería a vivir a Pichanaqui porque extrañaba a su padre; ante esto, la madre le indicó que viajaría a Grecia, vendería la casa y desalojaría a su expareja. Cuando la agraviada se retiraba de la habitación, Yauri la sujetó del cuello con el brazo y la presionó hasta asfixiarla, causándole la muerte.

CONFESÓ

Posteriormente, el investigado colocó una soguilla y una extensión en el cuello de la víctima para simular un suicidio y despistar su accionar. Sin embargo, durante el entierro de Alicia Gamarra, el sujeto terminó confesando el crimen a su padre, Alfonso Yauri Castro.

La fiscal provincial Patricia Toribio presentó en la audiencia de requerimiento elementos de convicción contundentes como la confesión del imputado, declaraciones de testigos y el certificado de necropsia. Con estos argumentos fundados, el juzgado ordenó la medida coercitiva, por lo que Yauri será trasladado al establecimiento penitenciario de Chanchamayo mientras continúa el proceso en su contra.