Ante el cumplimiento de todas las formalidades, el gerente de la Sociedad de Beneficencia, Teófilo Huaynates Peña, espera que Poder Judicial emita sentencia en el proceso de desalojo de Dirección Regional de Salud (Diresa) Huánuco de su local ubicado en el jirón Dámaso Beraún.

“Se han concluido todas las diligencias y etapas; lo último fue la emisión del informe técnico de los peritos en cuanto al área que ocupa la Diresa. Como ya se cumplieron todos los requerimientos del Juzgado, nosotros hemos pedido que se expida la sentencia”, refirió.

Mencionó que hace más de una semana se envió el escrito al juzgado del juez Jean Agurto solicitando que se emita sentencia, pero el pedido ni siquiera se ha puesto a despacho aún. Según el gerente de la Beneficencia la demora en el juicio a la Diresa perjudica económicamente a su entidad.

La Diresa ocupa el local de la Beneficencia del jirón Damaso Beraún 1017 sin pagar algún tipo de arriendo. En el 2019 la Diresa debió salir del predio por vencimiento de convenio.

“Es lamentable que se tenga tantos años un proceso judicial que perjudica a los niños y ancianos, porque la Beneficencia es una institución sin fines de lucro que apoya a esta población”, afirma Huaynates.

Una vez que desalojen las oficinas de la Dirección Regional de Salud del predio de Damaso Beraún, la Beneficencia implementará un hogar de acogida para ancianos.

El funcionario resalta que a estas alturas del juicio ya no cabe la conciliación, antes de iniciar el proceso judicial se propuso conciliar, pagar el arriendo, pero no hubo acuerdo. “Ahora el directorio ha acordado que ahí se construya el centro de acogida para ancianos, eso nos falta y no tenemos otro local”, dijo.