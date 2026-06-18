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La inauguración de la losa deportiva de San Luis Sector 1 se convirtió en un escenario bochornoso, marcado por evidentes actos de protagonismo político y búsqueda de popularidad por parte del gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar, quien llegó al lugar acompañado por un grupo de trabajadores del Gobierno Regional. Asimismo, la autoridad regional estuvo respaldada por una denominada “portátil”, integrada por personas que, según los vecinos, no pertenecían a la zona.

La actividad comenzó con la llegada del alcalde de Amarilis, Roger Hidalgo Panduro, quien fue recibido por varios niños que se acercaron a él debido a que portaba pelotas para ser entregadas a los menores. El burgomaestre ingresó a la losa deportiva y compartió algunos momentos de recreación con los niños mientras esperaba la llegada del gobernador regional.

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Durante la ceremonia de inauguración, Hidalgo destacó la importancia de la obra para la práctica deportiva y la integración de la población.

“Este espacio antes era utilizado como cochera y se encontraba descuidado. Hoy podrá ser disfrutado por la población gracias a las gestiones realizadas ante el Gobierno Regional de Huánuco. Usted sabe, señor gobernador, que hemos impulsado proyectos de pistas y veredas, escalinatas y otras obras. Nunca antes se había invertido tanto en Amarilis como en este periodo. Hemos demostrado que cuando trabajamos unidos sí se puede”, expresó.

Asimismo, precisó que la ceremonia debía centrarse en la entrega de la infraestructura y no en actos de proselitismo político.

“Estamos aquí para inaugurar una loza deportiva, no para realizar una campaña política. Este alcalde culminará su gestión el 31 de diciembre con la satisfacción del deber cumplido. Trabajamos para brindar lo mejor a nuestra población porque sabemos que Amarilis tiene limitaciones presupuestales. Por ello tocamos las puertas del Gobierno Regional de Huánuco y de diversos ministerios, logrando importantes inversiones para el distrito”, manifestó.

El alcalde también exhortó a los dirigentes y vecinos a cuidar adecuadamente la nueva infraestructura deportiva.

“Esta obra es de ustedes y debe ser administrada de manera responsable. No podemos permitir que ocurra lo mismo que en otros campos sintéticos que actualmente se encuentran en estado de abandono. Las obras no deben construirse para durar un año, sino para servir por muchos años a la población. Los recursos que se recauden deben destinarse a la ejecución de más proyectos deportivos”, señaló.

Inconsistencias

El alcalde Roger Hidalgo denunció presuntas irregularidades y sostuvo que personal vinculado al Gobierno Regional habría interferido en las actividades protocolares previas.

“Hemos estado desde temprano en la loza deportiva y ocurrieron situaciones que lamentamos. Se desinflaron globos y se apagó el equipo de sonido. Creo que existen personas que no entienden cuál es su función ni el respeto que debe existir entre autoridades”, declaró.

La obra demandó una inversión superior a S/ 1 millón 100 mil y, según se informó, registró algunos retrasos debido a imprevistos durante su ejecución.

Otro de los temas que generó debate fue la futura administración de la infraestructura. Mientras atendía a los medios de comunicación, un vecino intervino para señalar: “El gobernador nos ha dicho que el pueblo debe administrarlo. Si no es así, nosotros vamos a exigir que se retire todo el grass sintético y que la infraestructura sea entregada a la Municipalidad de Amarilis”, expresó.

El detalle

Al día siguiente de la inauguración la directiva del sector 1 de San Luis salió a decir que en el día de la inauguración los allegados al gobernador llevaron gente que no son de la zona como su portátil.