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Efectivos policiales, pertenecientes a la Comisaría PNP Puerto Inca, ejecutaron el operativo denominado “Operativo Impacto 2026” en el caserío 3 de mayo, centro poblado de Puerto Sungaro, en la provincia de Puerto Inca, donde fue intervenido un joven con 360 galones de diésel destinados para la minería ilegal.

Durante la intervención, el personal policial detuvo una camioneta marca Toyota, modelo Hilux, color blanco, con placa de rodaje C9B-706, que transportaba en la tolva seis envases plásticos (tipo timbo) de color azul, con capacidad aproximada de 60 galones cada uno, conteniendo presuntamente combustible (diésel), sumando un total de 360 galones.

RECIPIENTES SIN PRECINTO

Según se informó, los recipientes no contaban con el respectivo precinto de seguridad, lo que generó sospechas sobre la legalidad del traslado. Al ser identificado, el conductor fue reconocido como Jhan Frank Satalay Trujillo (22), quien no presentó autorización ni permiso para transportar hidrocarburos.

Ante estos hechos, la Policía procedió a su detención por la presunta comisión del delito de tráfico de insumos químicos y maquinarias destinadas a la minería ilegal. Asimismo, se dispuso la incautación del vehículo y del combustible transportado.

El detenido, junto con lo incautado, fue trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición de la Sección de Delitos de la Comisaría PNP Puerto Inca, donde se continúan las diligencias conforme a ley.