Huánuco: policía recupera motocicleta con requisitoria por hurto en operativo

La Contraloría General de la República advirtió que el Gobierno Regional de Huánuco (GORE) pagó S/ 105 800 por trabajos deficientes, inconclusos y no ejecutados en la obra de mejoramiento de vías en la urbanización Santa Elena, ubicada en el distrito de Amarilis.

Según el informe de control, esta situación pone en riesgo la validez de las valorizaciones y podría generar la aplicación de penalidades tanto al contratista como a la supervisión del proyecto. La obra, que comprende el mejoramiento de vías urbanas en Santa Elena I y II, en el centro poblado de Llicua, cuenta con una inversión total de S/ 3 085 028.

De acuerdo con el Informe de Visita de Control n.° 004-2026-OCI/5939-SVC, correspondiente al periodo del 17 al 27 de febrero de 2026, durante la inspección verificó que la obra se encontraba suspendida por factores climatológicos. No obstante, en la valorización de enero se otorgaron conformidades por partidas que no habían sido ejecutadas.

PRINCIPALES OBSERVACIONES

Entre las principales observaciones, se identificó la construcción de veredas sin la reubicación previa de postes de alumbrado público, lo que podría afectar el tránsito peatonal. Asimismo, se detectó el pago del 100 % por el sellado de juntas en pavimento, veredas y rampas, pese a que dichos trabajos no se realizaron.

También hallaron buzones inconclusos o mal ejecutados, rampas con desniveles y pendientes pronunciadas que dificultan el acceso a personas con discapacidad, así como trabajos incompletos en sardineles que, pese a ello, fueron valorizados y pagados.

FALTA DE CONTROL

El informe evidenció además deficiencias en el control topográfico y de pendientes, con desniveles de hasta 9.4 centímetros y ausencia de inclinación adecuada en cunetas, lo que refleja fallas técnicas en la ejecución de la obra.

Otro aspecto crítico fue la falta de medidas de seguridad, como la instalación de cartel de obra y señalización vial y laboral, lo que incrementa el riesgo de accidentes. Asimismo, no se ejecutaron trabajos de mitigación ambiental, como la recuperación y reforestación de áreas destinadas a material excedente, incumpliendo lo establecido en el contrato.

Respecto al plazo, la Contraloría señaló que la última suspensión habría sido aprobada de forma inadecuada, ya que se produjo un día antes del vencimiento del plazo contractual, pese a existir trabajos pendientes. La obra debía culminar el 13 de febrero de 2026; sin embargo, fue suspendida con un avance físico del 93 %. Desde su inicio, el proyecto ha registrado ocho suspensiones y viene ampliando su plazo desde julio de 2025.