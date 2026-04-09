Accidente de tránsito deja cuatro muertos y heridos en San Buenaventura, Huánuco

En el operativo denominado “impacto”, efectivos de la Policía Nacional del Perú, pertenecientes a la Comisaría PNP Tournavista – Puerto Inca logrando la recuperación de un vehículo menor con requisitoria vigente.

El personal policial ubicó, a un costado de la vía del puerto 03 de octubre, una motocicleta en aparente estado de abandono. El vehículo, de marca Honda, modelo CB110, color negro, no contaba con placa de rodaje.

Tras la verificación en el sistema ESINPOL-PNP, se confirmó que la motocicleta presentaba una orden de captura vigente por el delito de hurto de vehículo, solicitada por la SEPROVE Ucayali (Pucallpa), con registro n.° 215 de fecha 7 de marzo de 2026.

Ante este hallazgo, los agentes procedieron conforme a ley con el recojo y traslado de la unidad a la Comisaría PNP Tournavista, donde se vienen realizando las diligencias correspondientes para continuar con las investigaciones.