Fiscalía interviene SEDA Huánuco ante presuntas irregularidades en el servicio de agua potable

Un operativo policial ejecutado por agentes de la Comisaría PNP Cayumba permitió la detención de cuatro presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Las Momias Chulas”, implicados en el delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas.

La intervención fue el 9 de abril de 2026, entre las 16:45 y 22:45 horas, en el marco del operativo “Cordillera Blanca 2025”. La acción fue dirigida por el teniente PNP Hugo Adrián Valverde Silva, comisario de dicha dependencia policial, con la participación de seis suboficiales.

Los detenidos fueron identificados como Erlinda Ambicho Casalla (35), Gaby Chávez Panduro (34), Cless Janeth Ambicho Casalla (27) y José Espinoza Panduro (38). La intervención tuvo lugar a la altura del kilómetro 97+700 de la carretera transversal Ruta PE-18A, en el distrito de Mariano Dámaso Beraún, provincia de Leoncio Prado.

DROGA Y VEHÍCULO

Durante el operativo, las autoridades decomisaron nueve kilogramos de alcaloide de cocaína. Asimismo, se incautó un vehículo menor de marca Bajaj, color rojo, cinco teléfonos celulares y la suma de 1,012.20 soles en efectivo.

Las diligencias se realizaron con la participación del fiscal adjunto Wilmer Henry Jara Godoy, representante del Ministerio Público especializado en delitos de tráfico ilícito de drogas de la sede Tingo María.

Los intervenidos permanecen detenidos mientras continúan las investigaciones para determinar su grado de responsabilidad en este presunto hecho delictivo.