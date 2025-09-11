Pasco: culminan saneamiento físico – legal de 4 sitios arqueológicos

Tres sujetos involucrados en el robo de dos tiendas comerciales, fueron intervenidos recientemente cuando huían con la mercadería robada a bordo de un vehículo con destino a la ciudad de Lima. Uno de los celulares hurtados contaba con sistema GPS, el cual permitió a la policía seguir la ubicación en tiempo real,

HECHO

El 10 de septiembre personal policial de la Comisaría PNP Huánuco tomó conocimiento, a través de una denuncia, sobre la comisión del delito contra el patrimonio – hurto agravado en grado de tentativa, en agravio del local de venta de celulares “Bitel Multiponint Smart”, ubicado en el Jr. General Prado 520 – Huánuco.

El hecho fue alertado por transeúntes que observaron una camioneta marca SUBARU, color plata, con tres personas a bordo (dos hombres y una mujer), quienes emprendieron la fuga. El intento de hurto ocurrió aproximadamente a las 02:30 de la tarde a plena luz del día.

Posteriormente, fue registrado un hurto agravado consumado en el establecimiento comercial “Panda Store”, ubicado en el Jr. Crespo y Castillo 640 – Huánuco. Del lugar fueron sustraídos juguetes de colección, adornos, celulares y otros objetos, valorizados en aproximadamente 60 mil soles. Este hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del local.

CAPTURA.

Uno de los celulares robados contaba con sistema GPS, lo cual permitió seguir su ubicación en tiempo real. Evidenció que los sujetos se dirigían por la Carretera Central con dirección a Lima.

Ante esta situación, el personal policial ejecutó diligencias urgentes e inaplazables, activando el Plan Cerco 2025, en coordinación con las Unidades de Carreteras en el tramo Huánuco – Lima.

Aproximadamente a las 11:00 horas, personal de la DESPRCAR Yangas, a la altura del Km 45 de la carretera de penetración Lima – Canta, logró intervenir el vehículo marca SUBARU, color plomo, placa de rodaje A8T-404. En su interior se hallaron las especies sustraídas, conforme a lo denunciado.

DETENIDOS

Fueron detenidos: Ulices Jhonnatn Fernández Martínez (39); Emiliano Benancio Balarezo (43); y Yumira Beatriz Quispe Cusinga (29), quienes se encontraban a bordo del vehículo, integrarían la banda criminal autodenominada “Los Facinerosos de Huánuco”, dedicada al hurto en tiendas tecnológicas y de objetos de colección.

Tanto los detenidos como los bienes recuperados fueron puestos a disposición de la Comisaría PNP Yangas, para las diligencias correspondientes, en coordinación con el Ministerio Público. Cabe señalar que los intervenidos registrarían antecedentes policiales en diversas unidades PNP de Lima, por la misma modalidad delictiva.

Un grupo de efectivos de la Comisaría de Huánuco, se desplazó a Yangas con el fin de trasladar a los detenidos y las especies incautadas a la ciudad de Huánuco, donde continúa las diligencias de ley.