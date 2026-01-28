La tarde de este miércoles, un camión que transportaba decenas de cerdos sufrió un aparatoso accidente al volcarse en la jurisdicción de Chinchao distrito de Huánuco, hecho que volvió a poner en evidencia el deteriorado estado de la carretera que afecta diariamente a los transportistas de la zona.

Según versiones de los testigos del accidente, la unidad pesada no logró maniobrar adecuadamente debido a los profundos baches y al desgaste de la vía, lo que ocasionó que el vehículo terminara volcado a un costado del camino. El accidente generó preocupación entre pobladores y conductores que transitaban por el lugar, ya que el tránsito vehicular quedó parcialmente restringido.

REMOLCAN EL VEHÍCULO

Luego de varias horas de trabajo, el camión fue retirado con el apoyo de maquinaria pesada y personal especializado, permitiendo que el flujo vehicular empiece a normalizarse. Las autoridades señalaron que el pase quedará totalmente habilitado en las próximas horas.

Transportistas de la zona aprovecharon el incidente para reiterar su reclamo por el abandono de las carreteras, advirtiendo que este tipo de accidentes se registra con frecuencia y pone en riesgo tanto la carga como la integridad de quienes circulan por estas vías.