El conductor y propietario de la camioneta de placa D9A-474, identificado como Jaime Condezo Advíncula (43), falleció luego de que su vehículo se despistara y cayera a un río en la jurisdicción del distrito de Colpas, provincia de Ambo.

El accidente habría ocurrido después de las cinco de la mañana, del martes 2 de diciembre en la zona conocida como Quirura, adonde se dirigía la víctima tras partir de Ambo alrededor de las 3:00 a. m.

Por motivos que aún se encuentran en investigación, la camioneta se salió de la vía y cayó dando vueltas de campana por más de 300 metros. Cuando fue encontrado, el conductor no presentaba signos de vida.

Efectivos de la Comisaría de Ambo realizaron el levantamiento del cadáver y lo trasladaron a la morgue del cementerio de Ambo, donde le practicarán la necropsia para determinar oficialmente la causa del deceso.

Condezo Advíncula, natural del centro poblado de Yamor, deja tres hijos en la orfandad.

El vehículo, que terminó en medio del río, fue retirado hacia la orilla por familiares y amigos, quienes lo movieron a empujones y con sogas. En tanto, policías de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito y un fiscal iniciaron las diligencias para determinar las circunstancias del siniestro.