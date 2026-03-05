El personal policial de la Comisaría PNP Acomayo, en el marco del operativo “Impacto 2026”, logró la intervención y detención de Roger Cristian Valentín Ponce (27), quien presentaba dos requisitorias vigentes por el delito de violación de menor.

La intervención se realizó en el centro poblado Pacha Chupan, a la altura del kilómetro 36 de la Carretera Central, tramo Huánuco–Tingo María. Al efectuar la consulta en el sistema policial, los agentes verificaron que el intervenido registraba dos órdenes de captura vigentes.

La primera corresponde a la Requisitoria n.° 136907, de fecha 25 de agosto de 2025, tipo captura, solicitada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tingo María – provincia de Leoncio Prado – Huánuco, en el marco del Expediente n.° 365 (año 2021), con fecha de documento 14 de agosto de 2025.

La segunda es la Requisitoria n.° 91403, de fecha 9 de junio de 2025, también tipo captura y en estado vigente, solicitada por el Juzgado Penal Colegiado de Tingo María – Leoncio Prado – Huánuco, correspondiente al mismo Expediente n.° 365 (año 2021), con fecha de documento 3 de junio de 2025.

En mérito a lo señalado, se procedió a su detención conforme a ley, siendo trasladado a la dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes.