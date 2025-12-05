La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Dos de Mayo, a cargo del fiscal provincial César Augusto García Ticllacuri, informa a la ciudadanía que, gracias a un trabajo coordinado de inteligencia y al apoyo del personal administrativo de dicha Fiscalía, se logró la captura del ciudadano Antonio Quedo, quien viene siendo investigado por el presunto delito de agresión sexual en agravio de una niña de 9 años.

El caso se remonta a octubre de 2025, cuando personal del Puesto de Salud de Ripán reportó el hecho, lo que motivó la ejecución de acciones urgentes y la solicitud de detención preliminar del investigado ante el Juzgado de Investigación Preparatoria. Si bien en aquel momento este logró darse a la fuga, fue finalmente capturado la tarde del 2 de diciembre de 2025, gracias a las labores de búsqueda y verificación realizadas por el personal administrativo (asistente en función fiscal) y a la información proporcionada por un ciudadano cuya identidad se mantiene en reserva.

La intervención conjunta con la Policía permitió ubicarlo en el centro poblado de Huaricasha, en la zona alta del distrito de Ripán, donde se encontraba escondido.

Cabe señalar que el detenido registra una sentencia en primera instancia —aún pendiente de notificación— por el delito de tocamientos indebidos en agravio de otra menor, lo que evidencia un posible modus operandi que será materia de análisis en el desarrollo de las diligencias fiscales.

Tras la detención, la Fiscalía cuenta con un plazo de siete días para evaluar la situación jurídica del investigado y determinar las medidas legales correspondientes en el marco del proceso.

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Dos de Mayo reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como con la persecución firme y rigurosa de los delitos que atentan contra su integridad. Asimismo, destaca la colaboración de la ciudadanía y del personal administrativo, cuyo aporte ha sido fundamental para este importante resultado.