Cinco observaciones hizo la Contraloría General de la República al proyecto Mejoramiento, conservación por niveles de servicio y operador de corredor vial Huánuco-La Unión –Huallanca Desvío Antamina –Tngo Chico-Nuevas Flores –Llata, que ejecuta la empresa China Railway 20 Bureau Grupo Corporation con inversión de S/1′2421 495 685 46.

En el kilómetro de 0 al 600 del tramo I, no se ejecutará conforme a lo establecido en el estudio definitivo, lo cual no garantizará adecuadas condiciones de transitabilidad que asegure un servicio de calidad, debido a que la municipalidad provincial tiene un proyecto para cambio de redes de agua y alcantarillado y eso generaría doble gasto en caso que la empresa China realiza la pavimentación.

De igual manera existe retraso en la liberación del tramo donde se encuentra las tuberías de agua de Seda Huánuco, el cual no permite hacer los trabajos programados, situación que podría conllevar a prorroga de plazo y mayores gastos generales.

Otra observación hecha es que la empresa está arrojando el material excedente de la obra en el tramo I en el talud inferior, adyacente al río, generado obstrucción de cauce y contaminación del agua.

Además, la ejecución del tramo I no cuenta con carta fianza de fiel cumplimiento por la aprobación de evento compensable No 03 del contrato, situación que no garantiza el cumplimiento de las obligaciones contractuales, asumida por el contratista. Y finalmente la falta de información actualizada del proyecto en el sistema infobras de los tramos I y II, el cual afecta la trasparencia al acceso de información.

La obra en el primer tramo que comprende desde Huánuco –Punto Unión comenzó el 28 de noviembre del 2018 y debe culminar el 14 de julio del presente año. El segundo tramo de Punto Unión a Tingo Chico empezó el 28 de noviembre del 2019 y culminación 19 de setiembre del 2021 y el tercer tramo de Tingo Chico a Huallanca arrancó el 28 de noviembre del 2020 y culminar el 19 de setiembre del 2022.

La Valorización No 24 de febrero del 2021, reporta un avance físico acumulado de 19.85% y avance presupuestal de S/ 57 413 044,45, frente a un avance programado acumulado de S/ 96 493 454,78 . Y respecto al avance financiero acumulado de los tres (3) tramos del proyecto al 28 de abril de 2021, asciende a S/ 399 593 736,53 que representa el 32,19%6 del contrato principal de obra, incluye adelantos otorgados.

De igual manera Provías Nacional aprobó eventos compensables, prestaciones adicionales y deductivos vinculantes. El 29 de diciembre del 2019 aprueba prestación adicional de obra por S/ 10 790 416,90, el 16 de enero del 2020 por S/ 447 228,01, el 23 de octubre del 2020 por S/ 13 245 278,03, el 24 de diciembre del 2020 por a S/ 410 904,28, y el 19 de octubre del 2020 por S/ 3 715 732,15. El 5 de agosto del 2002 se aprobó el evento compensable por S/ 3 318 231,93 y 23 de octubre del 2020 se aprobó el deductivo vinculante N° 1, relacionado al evento compensable N° N° 5, por la suma S/ 10 763 232.77.

Con respecto al canal de agua de Seda en Canchan, Provías Nacional informó a la comisión de control que en enero pasado solicitó al contratista que presente su propuesta de reubicación del canal, toda vez que ha resuelto el contrato con Adrían y Alonso Contratistas Generales SAC, encargado de elaborar el expediente para la reubicación, debido a que incumplió en levantar las observaciones hechas por Seda. Lo propio hizo la supervisión al presentar a Provías la alternativa de liberación de canal de agua, planteando desplazar el eje de la vía a la izquierda y la otra solución de construir una variante por la margen derecha del río Higueras con la construcción de dos puentes de 35 metros de luz con un monto de inversión de 15 millones 921 mil soles, recomendando a la entidad ordenar al contratista elaborar un expediente de prestación adicional y Provías no se ha pronunciado al respecto.