Morirá en prisión. La Sala Penal de Apelaciones confirmó la sentencia de cadena perpetua contra Benito Gerónimo Illatopa (37), acusado por el delito de violación sexual en agravio de su hijastra, una menor de edad.

De acuerdo, al expediente judicial el hecho delictivo se registró en el 2011, en el Centro Poblado de Tambogán, jurisdicción del distrito de Churubamba – Huánuco, cuando la víctima apenas tenía 12 años de edad. “Fueron varias veces y por eso luego me fui a vivir a la casa de mi tía (…) me dijo que mataría”, narró la adolescente en testimonio, según indica el atestado judicial. Gerónimo Illatopa, abusó de su entenada durante dos años. En junio del 2016 - cuando la víctima cursaba el 4to. grado de secundaria - decidió regresar a casa de su madre Remigia R. T., creyendo que todo terminaría, sin embargo, nuevamente fue atacada sexualmente por su agresor; es allí, donde la agravia coge valor y decide contarle a su profesora del tormento que vivía al lado de su padrastro. No obstante, la madre, en un intento de evadir la justicia y encubrir a su pareja, envió a la entonces adolescente a trabajar a la ciudad de Cerro de Pasco, justo el día que le tocaba pasar los exámenes de médico (Gesell), pero fue denunciada junto a su pareja Benito Gerónimo, por la tía y el padre de la joven víctima. Tras la captura del agresor sexual, en junio de 2019 el Juzgado de Investigación preparatoria de Huánuco le dictó nueve meses de prisión preventiva para el imputado, quien durante todo el proceso negó los cargos en su contra, alegando su inocencia en todo momento, pero las pruebas lo desmintieron.Tras valorar la acusación del Ministerio público y la defensa técnica, en enero del 2020 los magistrados del Juzgado Penal Colegiado Permanente Supraprovincial de Huánuco sentenciaron al obrero, Benito Gerónimo Illatopa, a cadena perpétua.