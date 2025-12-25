La catarata Honolulo, uno de los principales atractivos turísticos naturales de Tingo María, resultó seriamente afectada tras las intensas lluvias registradas durante la noche en la zona de Honolulo. El incremento del caudal provocó el arrastre de grandes cantidades de arena, piedras y lodo, que terminaron cubriendo parte del área turística, incluidos los accesos y las estructuras de madera.

Según información recogida en el lugar, el material arrastrado por la corriente sepultó tramos del sendero y zonas cercanas a la caída de agua, generando un escenario de preocupación para visitantes y operadores turísticos. Las imágenes difundidas evidencian la magnitud del deslizamiento y los daños ocasionados por la fuerza del agua tras las precipitaciones.

Ante esta situación, personal de CASTUR viene realizando intensas labores de limpieza y recuperación del espacio afectado, con el objetivo de restablecer las condiciones del atractivo natural. No obstante, los daños son considerables y se evalúa la necesidad de apoyo adicional para garantizar la seguridad del lugar y prevenir riesgos, especialmente ante la persistencia de las lluvias en la zona.