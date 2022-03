Una conversación entre la entonces gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Huánuco (GRH), Luz Rodríguez Ramos y Shayla Liucho Romero, asistente del gobernador Juan Alvarado pondría en evidencia el sospechoso manejo de las compras de alimentos para personas en cuarentena y alojadas de hostales a causa del covid el 2020.

En los chats obtenidos por Correo se da cuenta como Liucho, contratada por servicios de terceros, impone su voluntad ante la gerente Luz Rodríguez, quien se doblega ante su interlocutora . Los chats entre ambas mujeres son de mayo del 2020.

El 9 de mayo, a las 5:13 a.m. Liucho le escribe a Rodríguez: “Luz buen día, le indicaste a Paúla que reparta en partes iguales entre samuel (Huari que) y celia(mística).? Por que luz? Tú no tienes porque igualar un ejemplo si hay 300 aislados. 100 para mística y 200 para Huarique así tienes que hacer la distribución y 100 seria mucho para la mística. Por favor que programe bien Paula (SIC)”.

Chats desvelan injerencia de Liucho en gerencia del GRH

La gerente le responde hasta las 8:50 a.m. sin dar cuenta a la pregunta de Liucho y a cambio le pide el DNI de Leydi, su hermana. A las 8:51 a.m. Shayla le envía el número de DNI su hermana Leydi Liucho Romero y adjunta una fotografía del documento de identidad. El requerimiento del DNI de Leydi Liucho habría sido para formalizar algunos documentos, ya que esta habría sido parte del trabajo que se realizó para la adquisición y distribución de alimentos para las personas en cuarentena a causa del coronavirus .

Posteriormente, el 20 de mayo del 2020 Shayla le pregunta a Rodríguez sobre su estado de salud, ya que la gerente contrajo el covid. Asimismo, el 21 de mayo, entre las 8:22 a.m. y las 3:00 p.m. Liucho, en tono de orden, le pregunta a la gerente sobre las actas: “Hola Luz buen día, te informaste sobre las actas. Coordinas te con David para que tú puedas coordinar con tu personal por que al parecer siguen haciendo como las primeras actas… En que quedaron…Como quedaron con la facturación… Bueno véanlo y que haguen bien…Ya lo tienes los datos, solo que coordinen con Samuel para que el le pueda llevar a hacer firmar las actas… Siguen llamando a la gente que no va a facturar Luz…Solo un responsable va a firmar, eso es tan difícil y no pueden entender (SIC)”.

A todas la interrogantes e inquietudes de Liucho, la gerente Rodríguez responde con complacencia y un “ok”.

Liucho sabía de salida de gerente de Desarrollo Social con anticipación

Los chats obtenidos por Correo, también dan cuenta del diálogo que Shayla sostuvo con su hermana Leydi Liucho Romero, por lo que se presume que la dueña del celular es la asistente del gobernador. El 14 de mayo del 2020, entre las 6:45 a.m. y las 8:00 a.m. Shayla le escribe a su hermana: “Ayer vino el Gob y le va a sacar a Luz, me da pena pero es lo mejor… La verdad ya cansó…No hace caso ya me tiene arta me estoy enfermando en esa área (SIC)”.

A todo esto, Leydi Liucho responde: “Claro, de barrido a toda esa gente que tiene, hay que sacarle (SIC).

Como se sabe, tres meses después de estas conversaciones Luz Rodríguez Ramos fue retirada de la gerencia de Desarrollo Social.

Investigadas. Shayla Liucho Romero y Luz Rodríguez Ramos son investigadas por la Fiscalía Anticorrupción ; la primera por presuntamente integrar la organización delictiva ‘Los Intocables de las Obras’, que operaría en la sede del GRH y que tendría como líder al gobernador Juan Alvarado Cornelio; la segunda por la compra irregular de 7995 laptops que generaron un perjuicio económico al Estado de S/ 23 millones, en donde también está involucrado el mandatario regional.

Chats entre Shayla, Luz y Leydi





