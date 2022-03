La Gran Unidad Escolar Leoncio Prado, de Huánuco, propietaria del Club Central espera los resultados finales de la Corte Suprema de Justicia de Lima para tomar posesión definitiva del local. Actualmente, el club está ocupada de manera irregular por la empresa Building Natural Life SAC.

Frente a la dilatación del proceso judicial, el director de la institución emblemática y centenaria, Julio Chávez Cabrera, solicitó al titular del Ministerio de Educación (Minedu), Rosendo Serna Román , interceder en el problema con la finalidad de buscar la restitución del patrimonio.

“Hemos hecho varios pedidos al ministro Serna. En primer lugar, le solicitamos que nos ayude con el tema del Club Central. Ese bien todavía está en un proceso, está en una etapa de casación (revisión del proceso), pero ya tenemos dos sentencias ganadas”, subrayó Chávez Cabrera.

Pese a ello, la empresa Building Natural Life SAC., continuó operando y edificando sin algún sustento legal, al interior del predio . Al respecto, la Subgerencia de Control Urbano y Catastro de la Municipalidad Provincial de Huánuco (MPH), anunciaba en su momento que procedería a demoler la obra, sin embargo, no han retirado ni un solo fierro.

El 15 de octubre del 2021 mediante Resolución Gerencial N° 1820-2021-MPHCO-GDLOT la Gerencia de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial declaraba improcedente la solicitud de trámite de licencia de edificación (Modalidad C) solicitada por Belisario Dávila Rojas, representante de Building Natural S.A.C. No obstante, la MPH advertía que la empresa no era propietaria del predio, sino el colegio Leoncio Prado.

“Lamentablemente, el Poder Judicial tiene sus propios procedimientos legales, pero hemos quedado que para estos días y meses buscar, a través del procurador del Minedu averiguar del por qué tanta demora”, concluyó el director del GUE Leoncio Prado.

Fallo del Tribunal Constitucional

En febrero del año pasado, el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de amparo presentada en el 2018 por los socios del Club Central. No obstante, la Ley 30632 ordenaba la restitución del predio a favor del colegio nacional, solicitando la entrega del inmueble de 7 mil 553 m2 ubicado entre los jirones 28 de Julio, Hermilio Valdizán y Constitución, en el distrito de Huánuco.

VIDEO RECOMENDADO: