Huánuco: fortalecen capacidades para evaluar daños ante emergencias en instituciones educativas

La Institución Educativa Milagro de Fátima de Huánuco celebró ayer el Día de la Educación Física con un concurso intersecciones de drill gimnástico, actividad que reunió a estudiantes y docentes en una jornada deportiva y recreativa.

La actividad contó con la presencia del director de la IE, Mg. Willy Cerna Gómez, y de los subdirectores Dra. Yessenia Castro Panduro y Dr. Justo Pérez Alvarado, quienes acompañaron el desarrollo de las actividades programadas.

La jornada se inició con diversos juegos de competencia organizados por el equipo de docentes del área de Educación Física. Los participantes recorrieron estaciones recreativas diseñadas para poner a prueba la motricidad fina, la coordinación y la capacidad de organización bajo presión.

TORNEO INTERSECCIONES

Uno de los momentos centrales fue el concurso intersecciones de drill gimnástico, en el que los estudiantes demostraron coordinación, disciplina y trabajo en equipo mediante sus respectivas presentaciones.

El concurso contó además con la participación del Mg. Jim James Figueroa Sánchez, quien fue invitado como jurado calificador para evaluar las presentaciones de los estudiantes.

Al finalizar la competencia, los estudiantes que ocuparon los primeros lugares fueron reconocidos con medallas, como parte de las actividades desarrolladas por la institución educativa para conmemorar el Día de la Educación Física.