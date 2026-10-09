Auxilian a ciudadano tras presunta agresión en discoteca de Los Portales en Huánuco

Ante posibles emergencias o desastres que puedan afectar a las 3495 instituciones educativas de Huánuco, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) fortaleció las capacidades de su equipo técnico mediante una capacitación especializada en evaluación de daños y análisis de necesidades.

Durante tres días, especialistas de la Unidad Territorial Huánuco participaron en un curso desarrollado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), donde fueron capacitados en el uso y correcto llenado de la Ficha de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), herramienta que permite identificar, registrar y reportar oportunamente las afectaciones ocasionadas por fenómenos naturales o aquellos inducidos por la acción humana.

RECOPILAN INFORMACIÓN

La ficha EDAN permite recopilar información cualitativa y cuantitativa sobre la población afectada y los daños registrados en sectores como salud, infraestructura, servicios básicos, educación, vivienda y actividad agropecuaria. Esta información resulta fundamental para que las autoridades evalúen la magnitud de una emergencia y adopten decisiones oportunas para una adecuada atención.

Como parte de la capacitación, el personal del PAE realizó ejercicios prácticos y trabajos de campo que permitieron reforzar sus conocimientos y habilidades para la aplicación de esta herramienta, de acuerdo con los lineamientos aprobados mediante la Resolución Ministerial n.° 324-2023-PCM.

RESPUESTA RÁPIDA

“La preparación es fundamental para garantizar una respuesta rápida y organizada ante cualquier emergencia que pueda afectar a nuestras comunidades educativas. Desde el PAE fortalecemos las capacidades de nuestros equipos para contar con información oportuna y tomar decisiones que permitan proteger la continuidad del servicio alimentario escolar”, señaló la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales Martínez.

Con esta capacitación, el PAE Huánuco fortalece sus capacidades en gestión del riesgo de desastres y mejora la preparación de su equipo para recopilar información directamente en campo. De esta manera, contribuye a una respuesta articulada y oportuna ante situaciones que puedan afectar a las instituciones educativas y a los estudiantes de la región.