Con el fin de abordar la importancia del proyecto del mercado de Paucarbamba, los dirigentes de los comerciantes se reunieron con el alcalde de Amarilis, Roger Hidalgo. Tras más de dos horas de conversación, los dirigentes reiteraron su solicitud de reformular el proyecto debido a las falencias detectadas en el expediente.

“El proyecto está mal diseñado debido a tres falencias clave. En el perfil inicial se contemplaron 576 puestos, pero somos 592 trabajadores. Además, no tiene una visión a futuro. No cuenta con el saneamiento físico-legal; el terreno tiene 10,000 m², pero solo se consideran 7,800 m², dejando un remanente. Este proyecto parece una simple copia de los de Chachapoyas y otros lugares, sin tener en cuenta la realidad local, y carece del estudio socioeconómico necesario”, explicó el dirigente Edgardo Portal.

Estos puntos fueron expuestos al alcalde Roger Hidalgo durante la reunión del miércoles 25 de marzo. Ante estas preocupaciones, el alcalde aseguró que el remanente del terreno será considerado. En respuesta, la dirigente de los Comerciantes de Textiles, Sara Ambrosio, señaló que si se incluye ese “sobrante del terreno”, entonces podrían aceptar la reformulación del proyecto.

“El proyecto debe reformularse. El perfil fue hecho durante la gestión de Antonio Pulgar, cuando fue alcalde de Amarilis. No tiene visión de futuro; solo se pensó en un mercado pequeño. La Contraloría ha detectado un sobrecosto de más de 4 millones de soles en el expediente técnico, y esa es una de las razones por las que pedimos que el proyecto sea reformulado”, indicó Ambrosio.

Los comerciantes del Mercado de Paucarbamba insistieron en que no permitirán el estudio de suelos para la construcción del nuevo mercado, piden al alcalde de apoyar al pueblo con la reformulación del expediente. Aunque el alcalde Roger Hidalgo aseguró que ya se ha coordinado la seguridad necesaria para comenzar esos trabajos a pesar de la oposición, los comerciantes se mantienen firmes en su postura.

El proyecto será ejecutado por el Gobierno Regional con una inversión superior a los 70 millones de soles. “Estamos firmes en nuestra posición de que no vamos a permitir que ingresen. No estamos en contra de la construcción, sino en contra de este expediente mal elaborado; no lo digo yo, lo ha señalado la propia Contraloría”, concluyó Ambrosio.