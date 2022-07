La comunidad campesina de Pampas interpuso una millonaria demanda a la empresa China Railway 20 (CR20), por daños y perjuicios. Cabe recordar, que CR20 ejecuta el proyecto vial Huánuco – La Unión – Huallanca – Llata; sin embargo, los trabajos estarían afectando seriamente áreas de cultivo.

demanda. “Los comuneros se han visto afectados por las actividades que ha realizado CR20 (…) han dejado inutilizados terrenos para la agricultura”, manifestó Juan Carlos Huaraca Navarro, presidente de la comunidad demandante.

Asegura, además, que el ensanchamiento de la carretera – tramo I – con maquinaria pesada provocó la destrucción del canal de irrigación. De acuerdo a la denuncia, el daño se registró en octubre del 2019 y, a pesar que transcurrieron tres años, la empresa no se ha hecho responsable.

PERJUICIO. Trascendió que son más de 300 comuneros de Pampas (anexo del distrito de Quisqui) dedicados netamente a la agricultura. Sin embargo, desde que China Railway inició el proyecto, el sector agrícola disminuyó su producción afectando económicamente a la comunidad.

“Nos hemos visto afectados desde el 2019 hasta la actualidad. Lastimosamente, CR20 no se hace cargo y no quiere reconocer los daños y perjuicios. Nos ignoran (…) dicen que el canal de irrigación nunca existió, y como no existe, no hay nada que reparar”, precisa el dirigente.

No obstante, unas fotografías de los daños ocasionados desmienten a la empresa.

Además, el juez de Paz de la comunidad de Pampas, Dionisio Ponce Doroteo, constató lo antes dicho en un acta.

Ese mismo año, el presidente de la comunidad envió una carta de reclamó a CR20, indicándole la magnitud del año.

“Nos ha desprovisto de agua para regar nuestros cultivos”, resalta una parte del documento.

Cabe mencionar, que el canal de irrigación de Pampas se ejecutó gracias al extinto programa del Estado “Pronamach”, en colaboración con el Banco Mundial.

El objetivo, era sacar de la pobreza a los campesinos, a través de la agricultura.





ECONOMIA. E l impacto negativo ocasionó pérdidas de hectáreas de sembrío proyectadas a venderse en los principales centros de abasto de la ciudad de Huánuco, golpeando la economía de cientos de familias. Este problema a conllevado la imposibilidad de seguir produciendo las tierras por los próximos años.

“CR20 nunca se acercó para entablar un acuerdo conciliatorio. Por esa razón, hemos decido demandarlos por los daños ocasionados”, anunció Juan Carlos Huaraca Navarro.

Más de 300 mil soles es daño producido al canal

El agravio producido al canal de irrigación se estima de S/. 374. 760.00.

Sin embargo, de acuerdo a un peritaje, el daño producido por la falta de agua durante las temporadas productivas (2019, 2020, 2021 y 2022), supera una indemnización de un millón 602 mil soles.

Diario Correo intentó por varias vías obtener la respuesta de la otra parte, en este caso, la empresa CR20, pero no se logró ninguna comunicación al respecto.