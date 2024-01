El pleno del Concejo Municipal de Huánuco volvió a suspender la sesión para resolver el pedido de vacancia de la regidora Sherly Morales Villanueva. La razón fue que ni la solicitante de la moción Nagheli Solsire Calzada Vargas ni su abogado Luis Guillén, se presentaron en el auditorio del municipio de Huánuco.

Tal como estaba previsto, para el miércoles 17 de enero a la 1 de la tarde, se volvió a convocar al pleno del concejo municipal para abordar dicho pedido, ya que la sesión del 10 de enero fue suspendida por falta de quórum, puesto que asistieron cinco regidores y el alcalde Antonio Jara.

Sin embargo, en la reciente sesión de concejo, participaron nueve regidores y el alcalde Antonio Jara para debatir y votar a favor o en contra de la vacancia de la regidora quien es acusada de contratar con la Municipalidad Distrital de San Pablo de Pillao, a pesar que se encuentra impedida.

Sesión

Los regidores opinaron a favor y en contra para suspender la sesión, toda vez que algunos desconfían de la denunciante a quien ni siquiera conocen, incluso se desconoce dónde vive. “La ausencia del abogado de la solicitante de la vacancia no puede frustrar, no puede postergar, la realización de una sesión extraordinaria, en esa medida, a toda la población y a los regidores nos gustaría que la señora solicitante esté aquí para que pueda dar la cara, toda vez que con varios documentos no se ha podido identificar a la señora personalmente y tampoco se ha podido dar con su domicilio, ya que su domicilio fiscal y real no están claros, por lo tanto no se puede ubicar a la solicitante”, expresó el regidor Alex Remigio Hilari.

“Por eso, señor alcalde, es de mi sugerencia seguir con la sesión y no suspenderla por la no presencia del abogado, más bien queremos la presencia de la solicitante para escucharla y sustente su pedido de vacancia”, dijo.

Reprogramar

Por otro lado, el regidor Joel Arteaga Calixto, opinó a favor de la reprogramación de la sesión de vacancia. “Si nunca se hubiese apersonado el abogado de la otra parte, no se hubiese llevado a cabo la sesión, pero se ha apersonado y presentado un documento, entonces si nosotros hacemos la sesión en estos momentos y vacamos a la regidora, se va a ir al jurado y el jurado anulará la sesión de concejo porque no han escuchado a ambas partes y tenemos que hacer la sesión nuevamente”, indicó.

“Si la regidora dice que ya se acabó el plazo también es a favor de ella, porque va a ir al jurado y va a decir que se han pronunciado después del plazo y por lo tanto es nulo la sesión del consejo, ella sigue siendo regidora, o sea todo está a favor de ella”, expresó.

Finalmente sometieron a voto por la suspensión de la sesión de concejo y fueron ocho los votos a favor de la suspensión de esta reunión.