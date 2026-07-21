La Fiscalía Provincial Mixta de Monzón logró que el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Leoncio Prado condene a Lariver Plácido a 20 años, 4 meses y 13 días de pena privativa de libertad efectiva por el delito de feminicidio agravado, en agravio de su enamorada, una adolescente.

La sentencia fue obtenida gracias a la labor del equipo fiscal liderado por el fiscal provincial David Melgarejo Alcedo, con la participación del fiscal adjunto provincial Héctor Zanoni Ucañan Gill.

Los hechos ocurrieron el 2 de agosto de 2024, alrededor de las 8:50 p. m., en el distrito de Monzón. Según la investigación, el ahora sentenciado sostuvo una discusión con la víctima tras descubrir que esta mantenía una conversación por WhatsApp con su expareja. En ese contexto, le quitó la vida y posteriormente ocultó el cuerpo en una vivienda abandonada. Asimismo, se apoderó del teléfono celular de la adolescente con el propósito de ocultar evidencias del crimen.

LO DEJARON SIN SALIDA

Durante la investigación y el juicio oral, el Ministerio Público acreditó la responsabilidad penal del acusado mediante la pericia de necropsia, las declaraciones de testigos y el análisis del contenido del teléfono celular de la víctima. Además, el sentenciado reconoció

haber estado en la escena del crimen y haber trasladado el cuerpo; sin embargo, la versión que ofreció fue desvirtuada por los medios probatorios presentados por la Fiscalía.

La sentencia también dispone el pago de S/ 100 000 por concepto de reparación civil a favor de los deudos de la víctima, el internamiento del condenado en el establecimiento penitenciario de Huánuco hasta el 15 de diciembre de 2044 y la prohibición de comunicarse con los familiares de la agraviada.