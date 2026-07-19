Con el objetivo de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, la Primera Fiscalía Provincial de Familia de Leoncio Prado realizó un operativo preventivo en diversos sectores de la ciudad de Tingo María para identificar posibles casos de trabajo infantil.

La intervención fue dirigida por la fiscal adjunta provincial Yessenia Danny Cortez Cortez, quien, durante el recorrido, exhortó a los padres de familia, empleadores y a la ciudadanía a respetar los derechos de los menores de edad. La magistrada recordó que el trabajo infantil vulnera el desarrollo integral de los niños y adolescentes, limita su acceso a la educación y los expone a situaciones de riesgo, explotación y maltrato.

ADVERTENCIA

Asimismo, la representante del Ministerio Público instó a la población a denunciar cualquier hecho que atente contra la integridad física, psicológica o emocional de niñas, niños y adolescentes, destacando que la protección de este grupo vulnerable constituye una responsabilidad compartida entre la familia, la sociedad y el Estado.

Con este tipo de acciones preventivas, el Ministerio Público reafirma su compromiso de velar por el bienestar de la niñez y la adolescencia, promoviendo el respeto de sus derechos y la prevención de situaciones que comprometan su desarrollo y seguridad.