El Ministerio Público logró que se condene a Yanina Ordoñez Urbano, exjefa de la Oficina de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Yarumayo, a seis años, diez meses y nueve días de pena privativa de libertad efectiva por el delito de peculado doloso, en agravio del Estado.

La sentencia fue obtenida por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco, cuya investigación estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial Elvis Eudiz Sánchez Dávila. Además de la pena efectiva, el órgano jurisdiccional dispuso el pago de 50 mil soles por concepto de reparación civil a favor de la Municipalidad Distrital de Yarumayo.

LA OBRA

Los hechos materia de investigación ocurrieron entre agosto de 2012 y marzo de 2013, durante la ejecución de la obra “Construcción de la losa deportiva del centro poblado de Andas Chico”, proyecto para el cual se habían transferido recursos públicos destinados a su financiamiento.

Durante el juicio oral se acreditó que la exfuncionaria participó en las fases de giro y pago de bienes y servicios que no fueron entregados o ejecutados en su totalidad, facilitando la apropiación indebida de fondos públicos asignados a la obra. Como consecuencia de estas acciones, el Estado sufrió un perjuicio económico ascendente a S/ 340 711.56.

PRÓFUGA

La acusada permaneció prófuga de la justicia durante varios años, pese a que en 2015 existía una orden de prisión preventiva en su contra. Su captura se produjo el 9 de febrero de 2026, permitiendo reanudar y concluir el proceso judicial pendiente.

Durante el desarrollo del juicio, Ordoñez se acogió a la figura de conclusión anticipada, reconociendo los hechos imputados por la Fiscalía y aceptando el pago de la reparación civil. Sin embargo, el debate judicial continuó respecto a la determinación de la pena, que finalmente fue establecida en más de seis años de prisión efectiva.

OTROS IMPLICADOS

Por este mismo caso, el Ministerio Público había solicitado inicialmente nueve años de pena privativa de libertad para los implicados, entre ellos el exalcalde de Yarumayo, David Gabriel Lucero; Hilario Ramos; Ludwig David Salazar Sánchez; Miguel Primo Salis; y Yanina Ordoñez.

Cabe recordar que mediante la Sentencia n.° 28-2017, emitida el 28 de febrero de 2017, David Gabriel Lucero fue condenado a ocho años de prisión efectiva, mientras que Miguel Primo Salis recibió una condena de un año de pena privativa de libertad. En tanto, Ludwig David Salazar Sánchez continúa en condición de reo contumaz y es buscado por las autoridades para que responda ante la justicia.