Un nuevo audio que compromete la gestión en el Gobierno Regional de Huánuco (GRH) de Erasmo Fernández Sixto, se suma a los tres que fueron difundidos en los medios de comunicación los primeros días de setiembre del presente año.

En el cuarto audio difundido por la prensa, se puede escuchar a quien sería Fernández Sixto ofrecer manejar los comités de licitación del GRH. Fernández, una vez más hace gala del poder que ostenta y señala que John Álvarez (gerente de Infraestructura) no intervendrá (en el ‘trabajo’ que realizarán); asimismo, que el jefe de Logística le fue recomendado.

En el audio de apenas 42 segundos se escucha lo que sería la voz de Erasmo Fernández, mientras que la de su interlocutor fue alterada. Este es el diálogo entre el gobernador y el personaje que aún no es identificado:

EF: ¿Tú lo conoces a John Álvarez?

P: John Álvarez sí, sí he escuchado de él.

EF: El gerente, ese pata es bien directo.

P: Sí, sí.

EF:..pero si se prepara las bases, todo para adecuarlo para el pata…Ya con el comité nosotros vamos a manejarlo… Y en el comité sí está entrando gente de total confianza, mi confianza de mí.

P: Ya ya. Ya chévere.

EF: Con el jefe de Logística.

P: Ya, ¿quién está yendo como jefe de Logística?

EF: Yo no lo conozco, pero me lo han puesto como para yo…

P: Ya con cuidado inge…

EF: Sí

P: ¡Cuidado!

EF: John me ha dicho ya ustedes decidan, yo no me voy a meter ahí

P: Ya, ya.

Por lo escuchado, se presume que los involucrados en la conversación tienen planeado manejar los comités de licitación del GRH , ya que se menciona al jefe de Logística Rafael Valdez Ojeda y al gerente Álvarez.

De acuerdo con el artículo 44.1. del Reglamento de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado: El comité de selección está integrado por tres miembros, de los cuales uno pertenece al órgano encargado de las contrataciones de la entidad (GRH) y por lo menos uno tiene conocimiento técnico en el objeto de la contratación.

Estos son los primeros tres audios que comprometería la gestión de Erasmo Fernández

Desde los primeros días de setiembre hasta hoy se filtraron cuatro audios atribuidos al gobernador regional. En el primero se habla sobre «amarrar» los proyectos de mantenimiento de la Dirección Regional de Transportes.

En el segundo se escucha ofrecer procesos de compras en Salud o en los sectores que el interlocutor (a quien no se escucha) identifique.

En el tercer audio se escucha conversaciones relacionadas a áreas de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.

El gobernador Fernández, tras la difusión del primer audio, convocó a una conferencia de prensa, en la que negó que es su voz la que se oyó en la sospechosa conversación.

