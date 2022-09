Conejeros regionales solicitan dos pedidos de suspensión contra el gobernador regional de Huánuco, Erasmo Fernández Sixto. El primero es por los audios de supuesta corrupción en la que se encuentra involucrado , y el otro es por no convocar a sesión de mesa de concertación para ver el tema de violencia contra la mujer.

MIRA AQUÍ: Conozca los cuatro audios que podrían comprometer la gestión del gobernador de Huánuco Eras

postergó. Américo Cárdenas Quispe y Rolando Flores Martín son los consejeros que presentaron el pedido de suspensión por el caso de los audios, cuya sesión se programó para ayer en horas de la mañana y fue invitado el aludido gobernador, Erasmo Fernández para hacer su descargo. Sin embargo, la sesión ha sido suspendida para una nueva fecha, debido a que serán incorporados otros audios que se hicieron público en los últimos días.

Además, el consejero Amancio Del Águila el 26 de setiembre presentó otra moción, solicitando la suspensión del gobernador por 90 días por no convocar desde abril a sesión de mesa de concertación para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Los consejeros regionales, Ibán Albornoz Ortega, Juan Ferrer Fabían y Américo Cárdenas Quispe pidieron que se posterga la sesión para tratar la suspensión del gobernador regional, pero que se incorporen los nuevos audios y documentos.

Por su parte los legisladores Anthony Valenzuela y Jesús Vera, representantes de Huacaybamba y Yarowilca, invocaron a sus colegas que dejen las acusaciones contra el gobernador en manos de la Fiscalía, que ya viene investigando el caso de los audios.

“Estamos a tres meses para terminar la gestión y el perjudicado va ser la población con las suspensión de Erasmo Fernández. Dejen de pensar en situaciones personales, yo tenemos vicegobernador quien va sumir el cargo si sacamos a Fernández” manifestó Jesús Vera.

Por su parte, Erasmo Fernández, quien estuvo en la sesión, advirtió que si el consejo regional acuerda suspenderlo, él hará valer sus derechos ante los fueros correspondientes.

MIRA AQUÍ: El Gobierno Regional de Huánuco debe 2 millones de soles a consorcio que pretende resolver contrato

Gobernador advierte a consejeros

“Este el precio que estoy pagando por haber luchado contra la corrupción en este gobierno regional y varios consejeros lo saben, sabemos quienes son los que están gestando esto, en su momento se aclarará” advirtió.

Fernández denunció en la sesión que el pedido de suspensión en su contra es parte de un plan gestado en la propio gobierno regional y el conejo regional, si los consejeros solicitan pruebas lo demostrará en cualquier momento.

Todavía no hay fecha para la nueva sesión pero según estimó el consejero Amancio del Águila será la otra semana y dijo que Erasmo Fernández tiene cinco consejeros defensores de quienes prefirió no dar sus nombres e invitó a los periodistas revisar el video de la sesión de consejo y allí se conocerán.

“He pedido la suspensión del gobernador regional, de ésta si no se salva porque hay causal . Nunca he visto una persona tan sinvergüenza y cínica, por estar preocupado en amarrar las obras no ha convocado a sesión de mesa de concertación” manifestó.