Una serie de deficiencias ha encontrado la Contraloría General de la República en la construcción por administración directa del estadio municipal en la localidad de Cebada Loma, distrito de Chaglla-Pachitea. Incluso el presupuesto para la ejecución ha variado, es decir, en principio se consideró más de 11 millones de soles y luego bajó a 7 millones 913 mil soles.

recursos. El monto de la obra de acuerdo a la resolución No 243-2021 del 23 de junio del 2021 con lo que se aprueba el expediente, fue de S/11 586 135 92, de los cuales S/3 309 926 72 para la primera etapa y S/8 276 209 20 para la segunda etapa. Sin embargo, el 11 de noviembre del 2022 se actualiza los costos y el monto bajó a S/7 913 999 68, con plazo de ejecución de 240 días.

“La ejecución de partidas conserniente a la tribuna sur, no se ejecuta de acuerdo a los planos y especificaciones del expediente técnico de la obra, situación que generaría el riesgo de no garantizar la calidad, funcionabilidad y durabilidad de la misma, poniendo además en riesgo la inversión de construcción y con ello la finalidad pública” indica el informe.

Detalla, que en parte de la tribuna sur ha evidenciado la presencia de cangregeras que podrían repercutir en el comportamiento mecánico y en la durabilidad del concreto, alterando su estructura interna y su comportamiento, lo cual, contraviene lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Qué son las cangregeras en el concreto (zona con vacío o bolsa de aire, con pérdida o separación de finos por causa de la segregación del concreto durante el proceso del vaciado). Además del aspecto estético y arquitectónico, estas imperfecciones pueden tener una trascendencia de perjuicio o daño a los elementos estructurales.

De igual manera el informe revela que el terreno del campo deportivo viene presentando asentamientos, el cual se evidencia con las cajas del drenaje.

Otra de las observaciones hecha es al almacén de materiales, donde el cemento se encuentra en el campo deportivo cubierto con plásticos y lo peor no cuenta con vigilantes y podría originarse el robo. También encontró que el acero no presenta un adecuado almacenamiento por lo que se evidencia óxido en el referido material; al respecto, las barras de acero de refuerzo no se almacenan adecuadamente, toda vez que las barras se encuentra en la intemperie expuestos al sol, lluvia y humedad.

Expediente técnico es figurativo

Además, el contrapaso de la gradería de la tribuna sur mide 0.40 m.; sin embargo, en la inspección física a la obra se evidenció que el contrapaso de las graderías tiene una medida aproximada de 0.48 m., incumpliendo lo señalado en el expediente técnico.

Diario Correo llamó al teléfono celular del exburgomaestre, Ridel Barrueta para sacar su versión respecto a la construcción de dicho escenario deportivo , pero no respondió.