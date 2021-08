La Contraloría General de al República recomienda iniciar acciones legales contra el director de Red Asistencial-EsSalud Huánuco, Jaime Valderrama Gaitán, el jefe de Administración, Juan Carlos Barreto Méndez, y el subgerente de adquisiciones, Luis Miguel Martín Cassano Muñante, quienes se encuentran comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad por pago de alquiler de estructuras metálicas para la infraestructura hospitalaria temporal para los pacientes afectados por Covid-19 en el 2020.

Indica el informe que la red asistencial pagó durante cinco días al proveedor “Soluciones Estructurales SAC” sin haber puesto en operatividad el alquiler de estructuras metálicas para la infraestructura hospitalaria temporal para los pacientes afectados por Covid-19, instalado el año pasado en los interiores del terreno de Instituto Superior Pedagógico Marcos Duran Martel.

“La Red Asistencial Huánuco otorgó conformidad a la prestación de servicio de alquiler de estructuras metálicas sin aplicar la penalidad por mora de vencimiento de plazo para subsanar las observaciones a los términos de referencia en la que incurrió el proveedor y suscribió la aceptación de servicio considerando 5 días de alquiler, sin haber puesto en operatividad la infraestructura hospitalaria temporal del hospital Villa EsSalud -Huánuco, ocasionando una penalidad no efectivizada por S/346 989 61 y el pago de alquiler por S/192 772 01 que correspondía ser efectuado” indica .

El plazo de entrega consignado fue del 25 de julio del 2020 al 6 de noviembre del 2020, periodo que debía incluir 15 días calendarios de instalación (25 de julio 2020 al 8 de agosto 2020) y 90 días calendarios de alquiler desde el 9 de agosto al 6 de noviembre 2020. El monto pagado por los tres es meses es de S/ 3′ 469 896 19.

El 6 de setiembre del año pasado, el residente César Rufino Lara Cervera elaboró un informe con las observaciones realizadas por el comité de recepción, señalando que se encontraba pendiente de subsanación las observaciones relacionadas con el “piso no instalado sobre el tabladillo de madera” (observación No 4) y con el sistema de climatización no instalado de acuerdo a lo estipulado en los términos de referencia” (observación No 7) y puso en conocimiento del proveedor y este respondió que no era posible la colocación de un tabladillo en una losa porque era redundante e implicaría un costo innecesario, y sobre los equipos de climatización dijo que no había en el mercado, debido a las limitaciones y carencias en stock en los inventarios y dificultades en las importaciones, pero para el supervisor carecía de fundamentación documentada.

El 13 de noviembre del 2020, el gerente de Logística remitió dicho informe ante el despacho de Jaime Valderrama para que emita una opinión al respecto. Sin embargo, el área de Infraestructura el 5 de diciembre informó a la unidad de adquisiciones en el sentido que hasta la fecha el proveedor no levanto las observaciones.

Y pese a todo, Valderrama el 15 de diciembre remitió al gerente de operaciones la primera, segunda y tercera conformidad para el pago por alquiler de estructura metálica de Villa EsSalud al proveedor, “este despacho otorga la conformidad de servicio de alquiler de estructuras metálicas para hospital temporal” indica