Ante las observaciones técnicas que presenta el anteproyecto de La Laguna Viña del Río, el jefe de la Defensoría del Pueblo en Huánuco, Marco Durand Rocca, exhorta al Gobierno Regional a consensuar el proyecto de intervención con las organizaciones civiles interesadas, y a evaluar sus propuestas con un equipo técnico especializado.

Durand Rocca advierte que si, el gobernador insiste en ejecutar este proyecto tal como está planteado, sin considerar otras voces podría enfrentar una fuerte oposición de la población. Como autoridad, debe incluir a la sociedad civil en este proceso.

Asimismo, le recuerda que el propio Gobierno Regional anunció que recibiría aportes técnicos de los colegios profesionales y otras organizaciones sociales, con el fin de incorporarlos en la elaboración del expediente técnico del proyecto.

“Lo más recomendable es que estas propuestas sean trasladadas al equipo técnico, que debe tomarse el tiempo necesario para analizarlas y decidir qué acciones son viables en la laguna Viña del Río”, agregó.

Tras destacar el valor turístico y ecológico de la laguna. “Los ambientalistas proponen que se mantenga como un espacio natural, y esa es una idea que merece ser rescatada. Es importante conservar lo positivo que ya tiene este lugar”, acotó.