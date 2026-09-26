Huánuco: ODPE recibe material electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

El jefe de la Oficina Defensorial de Huánuco, Marco Durand Roca, sostuvo que los debates electorales constituyen espacios “absolutamente necesarios” para que la ciudadanía conozca las propuestas de los candidatos y pueda ejercer un voto informado en las próximas elecciones regionales y municipales.

Según explicó, estos encuentros deben desarrollarse bajo condiciones que permitan a la población conocer directamente los planes de gobierno, propuestas y compromisos de quienes aspiran a ocupar cargos públicos. En ese sentido, destacó también el papel de los medios de comunicación para ampliar la cobertura de los debates y facilitar que sus contenidos lleguen a un mayor número de ciudadanos.

Durand Roca cuestionó, además, algunos incidentes registrados durante un primer debate, donde, según señaló, grupos de simpatizantes habrían generado situaciones de desorden y provocaciones. Ante ello, consideró que las organizaciones políticas deben establecer previamente pautas de comportamiento para sus candidatos, equipos de campaña y simpatizantes.

NO DISTORSIONAR

“Las portátiles tienen la obligación de arengar, pero no de provocar ni distorsionar el verdadero sentido del debate”, sostuvo.

El representante de la Defensoría del Pueblo también expresó su preocupación por la ausencia de candidatos en el debate organizado por el Consejo Regional Anticorrupción de Huánuco, realizado ayer y dedicado específicamente a la prevención y lucha contra la corrupción.

“Es preocupante porque el organismo anticorrupción se ha abocado especialmente para que el debate sea sobre temas anticorrupción y parece que la novedad no les gustó a los señores candidatos y no han asistido”, manifestó.

Finalmente, Durand Roca señaló que la ciudadanía tiene derecho a conocer directamente las políticas, propuestas y medidas que plantean los candidatos para prevenir y combatir la corrupción en un eventual gobierno.